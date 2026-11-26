Świat Jared Kushner chwali Władimira Putina. "Zapewnił nas, że nie ma takiego zamiaru" Mikołaj Gątkiewicz |

Radosław Sikorski o tym, że Donald Trump nazwał Władimira Putina "przyjacielem" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Jared Kushner, specjalny wysłannik prezydenta USA i zięć Donalda Trumpa, udzielił ponad godzinnego wywiadu szefowi koncernu Axel Springer Matthiasowi Doepfnerowi, do którego należy m.in. portal Politico. Jednym z głównych tematów rozmowy była wojna w Ukrainie.

Według Kushnera Władimir Putin chce zakończyć wojnę, jednak nie zgadza się na zawieszenie broni, jeśli to nie byłoby częścią szerszego porozumienia. - Z naszych obserwacji, wynikających nie tyle z jego słów, ile z naszej interpretacji, wynika, że ​​ma on bardzo niewielką wiarę, że po zakończeniu wojny uda się wypracować takie porozumienie, które zapobiegnie wybuchowi kolejnego konfliktu w przyszłości - powiedział Kushner.

Kushner o postrzeganiu Europy i NATO przez Putina

Mówił też, że choć amerykańskim wysłannikom udało się przekonać Putina do rozszerzenia rozmów z Rosją o Europę, to przywódca Kremla "widzi wiele prowokacyjnych wypowiedzi i działań Europy". Jak tłumaczył, dlatego na rozmowach w Abu Zabi zabrakło europejskiego wysłannika.

- Putin uważa, że Europa nie jest gotowa na pokój i chce strategicznej porażki Rosji. My ze Steve'em (Witkoffem - red.) w prywatnych rozmowach przekonujemy, że przywódcy europejscy chcą pokoju - relacjonował. Podkreślił też, że wierzy, że Rosjanie naprawdę postrzegają NATO jako zagrożenie dla siebie.

- Pytanie, czy to problem faktów, czy postrzegania - zastanawiał się. - Jeśli prawdziwą intencją NATO jest bycie sojuszem obronnym, a ja w to wierzę, to mamy szansę wyjaśnić część tej dezinformacji w rozmowach - powiedział. Ocenił przy tym, że wojna w Ukrainie jest wynikiem "złych decyzji i błędnych ocen dokonanych przez wielu przywódców w ciągu wielu lat".

Kushner: Putin wstrzymuje się przed wykorzystaniem pełnej siły

Kushner pytany był również o to, dlaczego Rosja dopuszcza się prowokacji, w tym wysyłania rakiet do Polski, jeśli chce pokoju. Odparł, że wojna w Ukrainie jest w praktyce "wojną zastępczą" (proxy war), czyli taką, w której co najmniej jedna ze stron nie walczy bezpośrednio. Według Kushnera, jest to przede wszystkim Europa, która finansuje Kijów w jego walce z Rosją.

Przekonywał też, że Putin "wstrzymuje się" przed wykorzystaniem maksymalnej siły. - Niewiele potrzeba, by przez błąd w ocenie doszło do ogromnej eskalacji. Na razie Putin wykazuje wstrzemięźliwość. Zgodził się nie używać broni jądrowej, co oczywiście ma ogromne znaczenie, i zapewnił nas, że nie ma takiego zamiaru - powiedział.

Słowa uznania dla Ukrainy i Putina

Kushner zaprzeczył też, jakoby USA wywierały presję na Ukrainę, aby skłonić ją do zawarcia pokoju. Jednocześnie krytykował jednak prezydenta Ukrainy za "atakowanie" Donalda Trumpa po październikowej umowie paliwowej z Rosją.

Jared Kushner, Steve Witkoff, Władimir Putin Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL

Według Kushnera Zełenski powinien zwracać się do Trumpa z szacunkiem, bo to od Trumpa zależy, czy zgodzi się udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. Jak ocenił, Trump co do zasady zgodzi się na takie gwarancje, "jeśli będzie właściwa architektura bezpieczeństwa i odpowiednie okoliczności".

Wysłannik Donalda Trumpa wyrażał się również z szacunkiem o obu stronach konfliktu. - Odwaga, dzielność i zdolności Ukrainy stanowią jedną z najwspanialszych historii, jakie widzieliśmy od wielu, wielu dekad - powiedział.

Jednocześnie znalazł słowa uznania dla Władimira Putina. Jego zdaniem rosyjski przywódca jest "arcymistrzem polityki". - To postać historyczna. Zawsze jest bardzo dobrze przygotowany, robi dużo notatek, (...) bardzo dogłębnie rozumie problemy i ma w nich bardzo zdecydowane poglądy - powiedział.