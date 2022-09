Rosjanie podają współrzędne ukraińskich szkół. Analitycy ISW: mogą szykować operacje pod fałszywą flagą

Rosyjskie władze publikują współrzędne geograficzne ukraińskich szkół na okupowanych terytoriach i ostrzegają przed "ukraińskimi atakami", co może sugerować, że szykują operacje pod fałszywą flagą - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. ISW podaje również, że okupanci wykorzystują rozpoczęcie roku szkolnego na kontrolowanych terenach do prób wymazywania ukraińskiej tożsamości z programu nauczania.

Rosyjskie władze opublikowały listę szkół na okupowanych terenach wraz z dokładnymi współrzędnymi geograficznymi, ostrzegając przy tym przed "ukraińskimi atakami" w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1 września. Może to oznaczać, że Rosjanie szykują operacje pod fałszywą flagą - ataki na szkoły, o które chcą oskarżyć Ukraińców. Może to również służyć uzasadnieniu niskiej frekwencji w szkołach - twierdzi Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War, ISW).