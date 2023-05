Putin niczym Stalin. Analitycy o "niechęci do powołania dowódcy odpowiadającego za cały teatr działań"

Częste zmiany rosyjskich generałów dokonywane przez Putina doprowadziły do frakcyjności i dezorganizują armię, negatywnie wpływając na jej efektywność - napisał w najnowszej analizie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). Analitycy porównali rosyjskiego przywódcę do Józefa Stalina, który w czasie II wojnie światowej obawiał się zbytniej popularności sowieckiego marszałka Gieorgija Żukowa.

"Regularne zmiany w dowództwie doprowadziły do narastania podziałów frakcyjnych w rosyjskiej armii i dezorganizacji struktur dowódczych, co zmniejsza zdolności do prowadzenia spójnej kampanii na Ukrainie" - ocenia amerykański think tank w raporcie poświęconym zmianom kadrowym w rosyjskim dowództwie od początku pełnowymiarowej agresji.