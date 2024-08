Ukraińskie wtargnięcie do obwodu kurskiego i rosyjskie operacje ofensywne we wschodniej Ukrainie nie są same w sobie decydującymi operacjami wojskowymi, które wygrają wojnę. Operacje te będą miały znaczenie w takim sensie, w jakim będą odnosić się do szeregu kolejnych kampanii rosyjskich i ukraińskich podejmowanych w przyszłości - zauważył ISW.