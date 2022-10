Większość członków RB ONZ chce śledztwa ws. wykorzystywania przez Rosję irańskich dronów

- To Rosja nie respektuje artykułu 100 Karty Narodów Zjednoczonych i niezależności Sekretariatu Rady Bezpieczeństwa. Co więcej, to Rosja ucieka się do szantażu, grożąc zerwaniem stosunków z ONZ, jeśli Sekretariat nie zastosuje się do jej woli – przekonywał francuski przedstawiciel i wyjaśnił, że ze strony rosyjskiej jest retoryka, jakoby USA próbowały narzucić swoją wolę sekretarzowi generalnemu ONZ.