"Washington Post": Iran planuje potajemnie dostarczyć Rosji rakiety ziemia-ziemia i drony bojowe

Jak przypomina "Post", niezależne serwisy informacyjne w ostatnich dniach publikowały zdjęcia szczątków maszyn wyglądających na drony irańskiej produkcji. Podważa to twierdzenia Teheranu, który zaprzecza, by dostarczał taką broń swojemu rosyjskiemu sojusznikowi. Przedstawiciele Pentagonu publicznie potwierdzili użycie irańskich dronów w nalotach na ukraińskie cele, a także sukcesy sił ukraińskich w zestrzeleniu części tych maszyn.

18 września Iran wysłał do Moskwy swoich urzędników w celu "sfinalizowania warunków dalszych dostaw broni, w tym dwóch rodzajów irańskich pocisków ziemia-ziemia" - podaje waszyngtoński dziennik, powołując się na źródła z państwa sojuszniczego USA , które ściśle monitoruje działalność zbrojeniową Iranu. Jak ocenia dziennik, to wyraźny sygnał wskazujący na rosnącą rolę Iranu jako dostawcy sprzętu wojskowego dla Rosji .

Pierwsza taka dostawa od początku wojny

Z raportów wywiadowczych udostępnionych w ostatnich dniach urzędników ukraińskim i amerykańskim wynika, że irański przemysł zbrojeniowy przygotowuje pierwszą dostawę pocisków Fateh-110 i Zolfaghar do Rosji - donosi "Post", powołując się na dwóch anonimowych urzędników zaznajomionych ze sprawą. To irańskie pociski balistyczne krótkiego zasięgu o sile rażenia sięgającej kolejno 300 i 700 kilometrów. Jak zaznacza "Washington Post", jeśli dojdzie do skutku, będzie to pierwsza dostawa tych rakiet do Rosji od początku wojny.