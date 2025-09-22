Krwawa "częściowa mobilizacja" w Rosji. Podano liczbę poległych

Rosja postawiła na masową produkcję dronów. Materiał Justyny Zuber Źródło: TVN24 BiS

W niedzielę rosyjskojęzyczne wydanie brytyjskiego BBC we współpracy z niezależnym rosyjskim portalem Mediazona opublikował raport dotyczący strat wśród rosyjskich żołnierzy, którzy trafili na front w rezultacie ogłoszonej we wrześniu 2022 roku "częściowej mobilizacji".

Opierając się na powszechnie dostępnych danych dziennikarze i wolontariusze ustalili, że na 19 września 2025 roku liczba zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy poległych w czasie inwazji na Ukrainę wyniosła 15 077. Średni wiek zabitych to 35 lat.

"Częściowa mobilizacja" w Rosji

Z przeprowadzonego przez dziennikarzy śledztwa wynika, że szczególnie wysokie straty odnotowywano w pierwszych miesiącach wojny. "42 proc. zmobilizowanych, których nazwiska zostały zidentyfikowane, zmarło w pierwszym roku po ogłoszeniu 'częściowej mobilizacji'" - napisano w raporcie. Były to dokładnie 6264 osoby.

Autorzy raportu przypominają, że ogłoszoną przez Kreml mobilizację nazwano "częściową", co oznaczało, że na front miały trafić jedynie te osoby, które wcześniej już służyły w wojsku. W praktyce jednak wśród zmobilizowanych znaleźli się studenci, mężczyźni po 60. roku życia, ojcowie rodzin wielodzietnych, osoby niepełnosprawne, a w niektórych przypadkach nawet zmarli.

Rosyjskie straty w Ukrainie

Według publikacji BBC i Mediazony, łączna liczba zidentyfikowanych rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie inwazji na Ukrainę, wyniosła do 19 września 133 117. W porównaniu z poprzednim raportem opublikowanym 5 września tego roku, oznacza to wzrost o ponad 5 tys.