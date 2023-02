Ilu cywilów zginęło w ciągu roku wojny w Ukrainie? ONZ podało szacunkowe dane

Co najmniej osiem tysięcy cywilów zginęło, a 13 tysięcy zostało rannych od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Takie dane przedstawiła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Eksperci podkreślają jednak, że rzeczywiste liczby mogą być jeszcze wyższe. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w pierwszych tygodniach wojny.

Zgodnie z danymi Biura Praw Człowieka ONZ , przedstawionymi 21 lutego, w ciągu ostatniego roku - od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę - zginęło co najmniej 8006 cywilów, a rannych zostało co najmniej 13 300 osób. Podkreśla się jednak, że liczby te są prawdopodobnie dużo wyższe i trudno jest je dokładnie oszacować. W połowie stycznia ukraińskie władze podały, że śmierć poniosło dziewięć tysięcy cywilów, w tym 453 dzieci. Ludzie ginęli w swoich domach lub gdy wykonywali podstawowe, codzienne czynności, takie jak kupowanie żywności czy pobór wody.

Tysiące cywilów zginęło w Ukrainie

Według Misji Obserwacyjnej ONZ ds. Praw Człowieka w Ukrainie mężczyźni stanowili 61,1 proc. potwierdzonych ofiar wśród cywili, a kobiety 39,9 proc. Zginęło też co najmniej 487 dzieci, a 954 zostało rannych. Organizacja wskazuje, że śmierć ludności cywilnej w dziewięciu na 10 przypadków była skutkiem wybuchów pocisków lub ataków lotniczych na zaludnionych terenach.

- Nasze dane to tylko wierzchołek góry lodowej. Żniwo wśród ludności cywilnej jest nie do zniesienia. Z powodu braków energii elektrycznej i wody w mroźnych miesiącach zimy prawie 18 milionów ludzi pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. Około 14 milionów osób musiało opuścić swoje domy - podkreślił Volker Türk, wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka .

Liczba ofiar wśród ludności cywilnej spada

Stacja Sky News z pomocą swoich ekspertów przeprowadziła analizę, z której wynika, że najwyższą liczbę ofiar i rannych wśród cywili w Ukrainie odnotowano w marcu 2022 roku - łącznie prawie siedem tysięcy (blisko cztery tysiące to ofiary śmiertelne). W kolejnych miesiącach liczba cywliów, którzy ginęli lub zostali ranni, zaczęła stopniowo spadać.

Stacja podaje też, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia w Ukrainie doszło do co najmniej 158 ataków, a 29 z nich doprowadziło do śmierci cywilów lub uszczerbku na ich zdrowiu - zginęło 25 osób, a 55 zostało rannych. Rzeczywiste liczby tych ataków są jednak prawdopodobnie dużo wyższe, podobnie jak statystyki zgonów z całego ostatniego roku.