Garri Kasparow: nie sądzę, by ta wojna potrwała dłużej niż do kolejnego roku

Zegar tyka i wydaje mi się, że w tej chwili Putin jest w końcówce. To będzie zależało od czasu, w którym Ukraina odniesie zwycięstwo - mówił działacz na rzecz demokracji w Rosji i arcymistrz szachowy Garri Kasparow w rozmowie z dziennikarzem TVN24 i TVN24 BiS Michałem Sznajderem. Rosyjski opozycjonista stwierdził, że jest w stanie "dać sobie rękę uciąć, że Putin zniknie, bo dyktator nie przeżyje w próżni legitymizacji".

Dziennikarz TVN24 i TVN24 BiS Michał Sznajder rozmawiał we wtorek z działaczem na rzecz demokracji w Rosji i arcymistrzem szachowym Garrim Kasparowem podczas turnieju Superbet Rapid & Blitz Poland 2023 w Warszawie. Rosyjski opozycjonista był pytany, ile czasu - jego zdaniem - zostało Władimirowi Putinowi u władzy.

- Zegar tyka i wydaje mi się, że w tej chwili Putin jest w końcówce. To będzie zależało od czasu, w którym Ukraina odniesie zwycięstwo. Wierzę, że wyzwolenie Półwyspu Krymskiego i Sewastopola będzie początkiem wyzwolenia Rosji z faszyzmu Putina. Wszyscy wierzymy, że wydarzy się to szybko - stwierdził Kasparow.

Zdaniem działacza "Rosja nie radzi sobie zbyt dobrze na polu walki, ale Putin stara się rzucić coraz więcej żołnierzy i sprzętu". - Nie sądzę, by ta wojna miała potrwać dłużej niż do kolejnego roku. Jako amator widzę, że ukraińska przewaga na polu walki w przyszłym roku stanie się absolutna. Coraz więcej jest amunicji z Zachodu, a im zaczyna się wyczerpywać paliwo. Mam nadzieję, że Ukraina da radę wykonać nietypowe otwarcie. Być może w rejonie Białogrodu, co może prędzej niż później jednak doprowadzić do zmiany równowagi sił - dodał.

Michał Sznajder w rozmowie z Garrim Kasparowem TVN24 BiS

Kasparow mówił też, że "dyktatury potrzebują swojej mitologii, by się na niej oprzeć". - Dyktator nie ma innej spuścizny poza swoją własną rzekomą niezwyciężalnością. To zawsze mit. Rosja nie ma podbudowy ideologicznej jak Hitler czy Stalin. Wszystko zostało zbudowane wokół Putina - ocenił.

- Po zajęciu Krymu ten stał się kluczowym elementem tej propagandy sukcesu - kontynuował. - Sami Rosjanie potrafią niestety tolerować dyktatorów, jak wojna idzie dobrze, ale wynik negatywny wojny to doprowadzenie do rewolucji - zaznaczył. - Krym jest kluczowy. Wyjmujemy Krym i nie ma nic. Nie ma legitymizacji w oczach ludzi. Wszystkie konsekwencje przegranej wojny, sankcje, nastrój społeczeństwa, jak to się doda wszystko to mamy nagle obraz, że nie ma miejsca dla Putina - dodał opozycjonista.

Kasparow: jestem w stanie dać sobie rękę uciąć, że Putin zniknie

Kasparow był dopytywany o to, w jaki sposób Putin może oddać władzę . - Jestem w stanie dać sobie rękę uciąć, że ten człowiek zniknie, bo dyktator nie przeżyje w próżni legitymizacji - oświadczył.

- Scenariusz upadku Putina może wpłynąć dalej na bieg wypadków - mówił Kasparow. Jego zdaniem "to jest nieuniknione, że Rosja straci jakieś terytorium". - Takie miejsca jak Czeczenia najprawdopodobniej wolałyby pójść własną drogą, ale aby większość Rosji utrzymać, to potrzebny byłby rząd, który doprowadziłby do zniesienia sankcji. Ludzi Putina nie mają ku temu możliwości - ocenił.

Kasparow: jestem w stanie dać sobie rękę uciąć, że Putin zniknie, bo dyktator nie przeżyje w próżni legitymizacji TVN24 BIS

Jednocześnie gość TVN24 BiS oświadczył, że "Chiny są jedynym krajem, który ma ogromne roszczenia terytorialne wobec Rosji". - Terytoria, które Chiny uważają za swoje, a zostały zajęte przez Imperium Rosyjskie w XIX wieku, to mniej więcej pięciokrotna wielkość Polski. Słaba Rosja na progu upadku będzie łatwą zdobyczą dla Chin, więc myślę, że musząc wybierać między chińską kolonizacją a płaceniem za powrót do Europy, powinno to być łatwym wyborem dla Rosjan - dodał Kasparow.

Cała rozmowa Michała Sznajdera z Garrim Kasparowem TVN24 BiS

