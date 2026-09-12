Świat Wołodymyr Zełenski: musimy się spotkać z Władimirem Putinem Oprac. Filip Czerwiński |

Ołeh Biłecki o wizycie wysłanników USA w Kijowie: ukraińska ekipa przygotowała się do przedstawienia swoich warunków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Vladyslav Musiienko

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Ukraina jest w dobrej pozycji do negocjacji, jak ocenił w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z nadawcą Deutsche Welle. Zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami.

- Oczywiście. Musimy przyjechać. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzje - odparł Zełenski w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, czy uda się do Miami, jeśli Putin również weźmie udział w szczycie. Dodał, że najważniejsze są rezultaty rozmów. - Tu nie chodzi o słowa. To, co mu powiem albo co on chce mi powiedzieć, nie ma znaczenia. Liczą się rezultaty, i tyle - podkreślił.

Rosyjska dyplomacja w dużej mierze izolowana

Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na spotkaniu w Miami. Rosyjski przywódca nie brał osobiście udziału w szczycie G20 od 2019 roku. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę.

W sierpniu minister finansów Rosji Anton Siłuanow uczestniczył na zaproszenie USA w spotkaniu ministrów G20 w Asheville w Karolinie Północnej, co wzbudziło niechęć europejskich delegacji. Szef Departamentu Skarbu USA Scott Bessent tłumaczył obecność Siłuanowa koniecznością podtrzymywania dialogu z Rosją w celu zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Wcześniej w sobotę specjalny przedstawiciel MSZ w Moskwie ds. G20 Marat Bierdijew poinformował na Telegramie, że przedstawiciele resortów energetyki, spraw zagranicznych oraz zasobów naturalnych Rosji wezmą udział w zaplanowanym na 14-16 września spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston.