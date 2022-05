Generał Skrzypczak analizuje sytuację na froncie. "To jest przemyślana przez Ukraińców operacja"

Siły Rosjan w Donbasie "niewystarczające, żeby przełamać obronę"

Zdaniem generała, w okolicach Dońca Rosjanie nie są w stanie przełamać pozycji obronnych. - Na dzisiaj nie ma zagrożenia okrążeniem. Do tego rejonu docierają odwody, które zasilają armię ukraińską. Za tym mniejszym kotłem są przygotowane kolejne pozycje obronne, które już są obsadzone przez armię ukraińską. To przygotowanie może spowodować, że Rosjanie nie będą mieli powodzenia w natarciu w kierunku zachodnim - powiedział.

Pytany o to, jakie siły obydwie strony zaangażowały w walkę w Donbasie, generał Skrzypczak ocenił, że po stronie rosyjskiej jest to między 12 a 15 batalionowych grup taktycznych, czyli około półtorej dywizji (kilkanaście tysięcy żołnierzy). - To jest niewystarczająco, żeby przełamać obronę armii ukraińskiej, która w tym rejonie ma prawdopodobnie dwie wzmocnione brygady. (…) Z tyłu są odwody, które szacuje się na półtora do dwóch brygad, które są gotowe wejść do walki celem załamania natarcia armii rosyjskiej - dodał generał.