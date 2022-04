Bitwa o Donbas będzie "bitwą na wyczerpanie". Generał Waldemar Skrzypczak: potrwa prawdopodobnie kilka tygodni

Bitwa na wyczerpanie

- To jest bitwa, która będzie trwała prawdopodobnie kilka tygodni, to bitwa na wyczerpanie. Rosjanie są zdeterminowani, chcą szturmować za wszelką cenę pozycje ukraińskie - mówił generał Skrzypczak. Jego zdaniem koniec tej operacji będzie miał miejsce koło 9 maja, z uwagi na to, że Moskwa przygotowuje się do wielkiej defilady z okazji Dnia Zwycięstwa i na tę okazję musi przedstawić jakiś sukces.