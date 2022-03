Generał Skrzypczak o sytuacji na wschodzie Ukrainy: widać, że Rosjanie gonią resztkami sił

Jak dodał, rosyjskie siły nie mają obecnie możliwości otoczenia Kijowa i prowadzenia operacji zaczepnych, przeszły całkowicie do obrony. - Świadczy to o tym, że ten kierunek nie jest dla nich najważniejszy - ocenił generał.

Sytuacja na wschodzie: rejon Doniecka i Ługańska

Skrzypczak: coś niedobrego dzieje się w armii rosyjskiej

Jak zauważył Skrzypczak, niezajęty przez Rosjan teren w rejonie Doniecka i Ługańska może być w najbliższym czasie paraliżowany ostrzałem artyleryjskim. - Tempo operacji Rosjan to dwa, trzy kilometry na dobę. Przy założeniu, że rejon "kotła" to 150 kilometrów, potrzeba jeszcze kilku dni, na to, by mogli go zamknąć - opisywał.