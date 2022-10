Siergiej Surowikin na czele rosyjskiej armii. "Bez pytania Moskwy będzie teraz prowadzić rosyjskie operacje"

Gen. Surowikin "bez pytania Moskwy będzie teraz prowadzić rosyjskie operacje"

"Symboliczna" nominacja "generała Armagedona"

- To naprawdę symboliczne, że jedyny oficer, który rozkazał swoim podwładnym otworzyć w sierpniu 1991 roku ogień do demonstrantów - zabijając przy tym trzy osoby - objął teraz dowództwo nad desperacką próbą odbudowy Związku Radzieckiego – powiedział brytyjskiemu dziennikowi "Independent" rosyjski politolog Greg Yudin, komentując sobotnie mianowanie Surowikina.

Doświadczenie militarne Surowikin zdobywał w Afganistanie, Tadżykistanie oraz dwóch wojnach czeczeńskich. Do świadomości rosyjskiej opinii publicznej trafił w roku 2004, kiedy krajowe media poinformowały o samobójstwie znajdującego się pod jego rozkazami pułkownika po tym, gdy został on przez Surowikina agresywnie skarcony. To wtedy podwładni zaczęli nazywać go "generałem Armagedon".