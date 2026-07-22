Świat Kolejne zmiany w ukraińskim dowództwie. Wołodymyr Zełenski wyznaczył nowego szefa Sztabu Generalnego Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Protest przeciwko odwołaniu ministra obrony Fedorowa w Kijowie Źródło wideo: PAP Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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"Dziś zostaną sformalizowane decyzje dotyczące zmiany kierownictwa Sił Zbrojnych Ukrainy" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie X po spotkaniu z dowódcami ukraińskiej armii.

Jak przekazał, generał Ihor Skybiuk zostanie nowym szefem Sztabu Generalnego. "To bardzo doświadczony wojskowy, z którym nowy naczelny dowódca ramię w ramię bronił Ukrainy" - napisał Zełenski. Skybiuk zastąpi na tym stanowisku generała Andrija Hnatowa.

We determined the sequence of the next steps. Today, the decisions on the changes in the leadership of the Armed Forces of Ukraine will be formalized – the relevant decrees are in preparation. Together with Mykhailo Drapatyi and Yevhenii Khmara, we determined that Major General… pic.twitter.com/3Z5YZgSBAu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026 Rozwiń Źródło: X/Wołodymyr Zełenski

Protesty w Ukrainie, zmiany w dowództwie

Zmiana na stanowisku szefa Sztabu Generalnego to kolejny etap przetasowań w ukraińskim dowództwie. Rozpoczęły się one w zeszłym tygodniu od niespodziewanego odwołania Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Miał on być skonfliktowany z ówczesnym naczelnym dowódcą, generałem Ołeksandrem Syrskim.

W odpowiedzi na odwołanie Fedorowa na Ukrainie wybuchły wielodniowe masowe protesty, po których Zełenski podjął decyzję o zdymisjonowaniu również Syrskiego. We wtorek zastąpił go Michajło Drapaty. W resorcie obrony Fedorowa zastąpił zaś Jewhen Chmara.

Jak przekazał w swoim wpisie Zełenski, podczas środowego spotkania ustalono też, "w jaki sposób Ołeksandr Syrski i Andrij Hnatow będą w przyszłości służyć obronie naszego państwa". "Ważne jest, aby wszystkie elementy naszej armii nadal działały w pełnej koordynacji" - napisał i dodał, że kluczowym warunkiem utrzymania zdolności obronnych Ukrainy jest skuteczny proces mobilizacji.