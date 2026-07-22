Kolejne zmiany w ukraińskim dowództwie. Wołodymyr Zełenski wyznaczył nowego szefa Sztabu Generalnego
"Dziś zostaną sformalizowane decyzje dotyczące zmiany kierownictwa Sił Zbrojnych Ukrainy" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie X po spotkaniu z dowódcami ukraińskiej armii.
Jak przekazał, generał Ihor Skybiuk zostanie nowym szefem Sztabu Generalnego. "To bardzo doświadczony wojskowy, z którym nowy naczelny dowódca ramię w ramię bronił Ukrainy" - napisał Zełenski. Skybiuk zastąpi na tym stanowisku generała Andrija Hnatowa.
Protesty w Ukrainie, zmiany w dowództwie
Zmiana na stanowisku szefa Sztabu Generalnego to kolejny etap przetasowań w ukraińskim dowództwie. Rozpoczęły się one w zeszłym tygodniu od niespodziewanego odwołania Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Miał on być skonfliktowany z ówczesnym naczelnym dowódcą, generałem Ołeksandrem Syrskim.
W odpowiedzi na odwołanie Fedorowa na Ukrainie wybuchły wielodniowe masowe protesty, po których Zełenski podjął decyzję o zdymisjonowaniu również Syrskiego. We wtorek zastąpił go Michajło Drapaty. W resorcie obrony Fedorowa zastąpił zaś Jewhen Chmara.
Jak przekazał w swoim wpisie Zełenski, podczas środowego spotkania ustalono też, "w jaki sposób Ołeksandr Syrski i Andrij Hnatow będą w przyszłości służyć obronie naszego państwa". "Ważne jest, aby wszystkie elementy naszej armii nadal działały w pełnej koordynacji" - napisał i dodał, że kluczowym warunkiem utrzymania zdolności obronnych Ukrainy jest skuteczny proces mobilizacji.