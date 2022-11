Sytuacja na Krymie. Generał Ben Hodges: wierzę, że Ukraina wyzwoli go do lata

czytaj dalej

Catherine Cortez Masto, senator Partii Demokratycznej, uzyska reelekcję w Nevadzie - prognozuje Edison Research na podstawie prawie kompletu wyników głosowania w tym stanie. To oznacza, że Senat będzie kontrolowany przez demokratów przez kolejne dwa lata. CNN zwraca uwagę, że to "ogromny impuls" dla prezydenta Joe Bidena. - To zwycięstwo jest odzwierciedleniem jakości naszych kandydatów - powiedział amerykański przywódca.