Fiński rząd chce ograniczyć liczbę wiz przyznawanych Rosjanom. Nawet o 80-90 procent  

Szef fińskiego resortu spraw zagranicznych Pekka Haavisto poinformował, że rząd ma gotowy plan ograniczenie liczby wiz turystycznych przyznawanych obywatelom Rosji. Jak stwierdził, Finlandia stała się ostatnio stała się krajem tranzytowym i podróżni udają się na lotnisko Helsinki-Vantaa, by lecieć dalej. Minister zaznaczył, że potrzebne jest w tej kwestii wspólne unijne rozwiązanie. Przeciwny wprowadzaniu ograniczeń jest kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

- Mamy gotowy plan na ograniczenie liczby wiz turystycznych przyznawanych obywatelom Rosji . W pierwszej kolejności wydawalibyśmy je ze względu na więzi rodzinne, obowiązki związane z pracą czy nauką - poinformował we wtorek w programie telewizji Yle, minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto.

Przyznał, że Finlandia stała się ostatnio krajem tranzytowym. - Podróżni udają się na lotnisko Helsinki-Vantaa, by lecieć dalej. Postrzegane jest to jako omijanie ograniczeń w podróżowaniu - stwierdził, dodając że w kwestii wiz dla Rosjan potrzebne jest wspólne unijne rozwiązanie.

Najwięcej wiz wydają: Grecja, Włochy czy Hiszpania

Kraje, które wydają największą liczbę wiz Schengen, to Grecja, Włochy czy Hiszpania. To na wizach przyznanych w tych krajach Rosjanie podróżują przez Finlandię dalej do Europy.