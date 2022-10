Pentagon: Ukraińcy nie budują "brudnej bomby". NATO: Rosja nie może używać tego jako pretekstu do eskalacji

Oskarżenia Rosji są fałszywe, a Ukraińcy nie budują "brudnej bomby" - oświadczył wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Zaznaczył, że nie ma sygnałów wskazujących, że Rosja przygotowuje się do użycia broni masowego rażenia. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił w poniedziałek, że sojusznicy odrzucają ten zarzut Rosji pod adresem Kijowa.

Urzędnik odniósł się w ten sposób - podczas telefonicznego briefingu prasowego - do oskarżeń ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu o to, że Ukraina planuje prowokację z użyciem tak zwanej "brudnej bomby", czyli urządzenia rozsiewającego materiały promieniotwórcze.

- Ukraińcy nie budują brudnej bomby - powiedział oficjel. Pytany, czy do ataku bronią jądrową przygotowują się Rosjanie, odparł, że Stany Zjednoczone nie mają informacji wskazujących na to, by Rosja podjęła decyzję o użyciu takiej broni. Dodał też, że nie ma sygnałów o zamiarze użycia przez Kreml broni chemicznej bądź biologicznej.