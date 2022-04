Informacje o eksplozjach i strzałach w Enerhodarze. Władze: cztery osoby ranne

W okupowanym przez wojska rosyjskie mieście Enerhodar na południu Ukrainy słychać było w sobotę serię eksplozji oraz strzały - donosi agencja Ukrinform. Miejscowe władze twierdzą, że Rosjanie brutalnie rozproszyli demonstrację, którą zorganizowano w centrum miasta. Według nich doszło również do ostrzału moździerzowego, w wyniku którego ranne zostały cztery osoby.

W sobotę mieszkańcy Enerhodaru zgromadzili się w centrum miasta, by zaśpiewać ukraiński hymn narodowy w proteście przeciwko rosyjskiej okupacji - podaje Reuters, powołując się na lokalne władze. Jak dodaje, na miejscu pojawili się rosyjscy żołnierze, którzy zaczęli zatrzymywać uczestników zgromadzenia i wsadzać ich siłą do furgonetek.

"Okupanci rozpędzają protestujących eksplozjami" - poinformowała lokalna administracja na Telegramie. Do wpisu dołączono nagranie wideo, na którym słychać wybuchy i widać kłęby białego dymu na centralnym placu miasta. To samo nagranie opublikowała na Twitterze agencja informacyjna ukraińskiego resortu obrony.

Doniesienia o strzałach i rannych

Władze Enerhodaru podały również w sobotę, że w innej części miasta doszło do rosyjskiego ostrzału moździerzowego, w wyniku którego ranne zostały cztery osoby.

"Miejscowi lekarze robią wszystko, co możliwe przy niemal całkowitym braku lekarstw i materiałów, by ratować zdrowie i życie rannych" - informuje agencja. Jak dodaje, niektórzy poszkodowani będą w sobotę wypisani do domów.