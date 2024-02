Macron "niczego nie wyklucza". Duda: absolutnie takich decyzji nie ma

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział po spotkaniu głów państw i szefów rządów w Paryżu, że "na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę". Dodał jednak, że "niczego nie można wykluczyć". Prezydent Andrzej Duda relacjonował, że "nie było absolutnie porozumienia w tej sprawie". - Są kraje, które są gotowe wysłać własne wojska na Ukrainę, są kraje, które mówią "nigdy" i są kraje, które twierdzą, że tę propozycję należy rozważyć - mówił z kolei premier Słowacji Robert Fico, podkreślając stanowczo, że jego kraj jest przeciwny takiemu rozwiązaniu. Tymczasem premier Holandii Mark Rutte zaprzeczył, by kwestia wysłania żołnierzy na Ukrainę była tematem poniedziałkowych rozmów.

W Pałacu Elizejskim w poniedziałek wieczorem odbyły się wielostronne rozmowy plenarne poświęcone wojnie na Ukrainie . Uczestniczył w nich m.in. prezydent Polski Andrzej Duda . W drugą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił przywódców, by rozmawiać o wzmocnieniu współpracy na rzecz wsparcia dla Kijowa.

Z relacji części uczestników spotkania wynika, że w trakcie rozmów poruszony został temat gotowości zachodnich państw do wysłania swoich wojsk na Ukrainę. Mówili o tym premier Francji Emmanuel Macron, prezydent Andrzej Duda czy premier Słowacji Robert Fico.

Macron: nie można wykluczać wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę

Macron powiedział, że "nie można wykluczać" wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę w przyszłości, choć jego zdaniem na obecnym etapie "nie ma konsensusu" w tej sprawie. - Dziś wieczorem nie osiągnięto porozumienia w sprawie oficjalnego wysłania żołnierzy (na Ukrainę - red.), ale nie możemy niczego wykluczyć – powiedział reporterom. - Na tym etapie nie ma zgody na wysłanie wojsk na Ukrainę - podsumował. Dodał jednak, że "zrobimy wszystko, co musimy, aby Rosja nie wygrała". - Mówię to z determinacją, ale także ze zbiorową pokorą, której potrzebujemy w świetle ostatnich dwóch lat - stwierdził francuski prezydent.

- Ludzie, którzy dzisiaj powiedzieli "nigdy przenigdy", to ci sami ludzie, którzy mówili "nigdy przenigdy samolotów, nigdy przenigdy rakiet dalekiego zasięgu, nigdy przenigdy ciężarówek". To wszystko powiedzieli dwa lata temu. Wiele osób przy tym stole mówiło "zaoferujemy hełmy i śpiwory", a teraz mówią, że musimy zrobić więcej, aby zdobyć rakiety i czołgi. Musimy zachować pokorę i zdać sobie sprawę, że zawsze byliśmy od sześciu do ośmiu miesięcy w tyle – powiedział Macron.