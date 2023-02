Rok od rosyjskiej inwazji. Dziennikarze o pracy mediów podczas wojny

Według informacji przekazanych przez organizację Reporterzy bez Granic, w Ukrainie do relacjonowania działań wojennych akredytowano łącznie 12 tysięcy ukraińskich i zagranicznych dziennikarzy. Zginęło co najmniej ośmioro spośród nich. Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas piątkowej konferencji prasowej uczcił ich pamięć minutą ciszy .

Lesia Wakuliuk podkreślała, że to, co w czasie wojny dzieje się w Ukrainie, odbiera "inaczej". - To dotyczy moich bliskich, znajomych, mojego narodu. Ale jako prezenterka w studiu muszę być bez tych emocji które mi towarzyszą, żeby to się nie udzielało ludziom, którzy muszą walczyć - tłumaczyła.