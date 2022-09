Ukraiński dziennikarz: rosyjskie wojsko podarowało nam sprzęt o wartości 130 milionów dolarów

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 201 dni. W wystąpieniu wideo opublikowanym po 200 dniach wojny prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że świat podziwia postawę ukraińskiej armii podczas, gdy wróg pogrąża się w panice. - Droga do zwycięstwa jest trudna, ale jesteśmy pewni: Wy to zrobicie, dojdziecie do naszej granicy, na wszystkie jej odcinki. Zobaczycie nasze rubieże i plecy wroga. Zobaczycie szczęśliwe oczy rodaków i pięty okupantów - oświadczył. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.