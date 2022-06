Reporterzy bez Granic o zabójstwie słynnego fotoreportera i jego przyjaciela w Ukrainie. "Zostali rozstrzelani z zimną krwią"

Organizacja pozarządowa Reporterzy bez Granic (RSF), zajmująca się ochroną dziennikarzy i wolnością słowa, twierdzi, że ma dowody na to, iż rosyjscy żołnierze dokonali egzekucji dziennikarza Maksa Levina w lesie niedaleko Kijowa 13 marca.

"Zapłacili życiem za swoją walkę o rzetelną informację"

Reporterzy bez Granic podali, że znaleźli również kilka przedmiotów z możliwym dowodem DNA, świadczącym o obecności rosyjskich żołnierzy w pobliżu miejsca zbrodni, a także, co istotne, zlokalizowała pocisk tuż obok miejsca, w którym znaleziono ciało Levina.

Reporterzy bez Granic poinformowali, że przekazali swoje ustalenia, jak również wszystkie dowody, do Prokuratury Generalnej Ukrainy.

CNN podało, że Rosja konsekwentnie zaprzecza, jakoby od czasu inwazji na Ukrainę atakowała ludność cywilną, w tym dziennikarzy, pomimo przytłaczających dowodów na to, że jest inaczej. Stacja dodała, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować ustaleń RSF.

Odznaczony pośmiertnie przez Zełenskiego

Maks Levin urodził się 7 lipca 1981 roku w obwodzie kijowskim. Portal LB.ua - dla którego pracował przez ponad dekadę - opisał, że o profesjonalnej fotografii marzył od nastoletnich lat. Ukończył politechnikę w stolicy kraju. Pracował jako fotoreporter i operator między innymi dla Reutera, BBC i Associated Press. Jego zdjęcia były publikowane także między innymi w "The Wall Street Journal" czy magazynie TIME. Tworzył projekty multimedialne dla WHO, ONZ, UNICEF czy OBWE.