Amerykańskie drony bojowe dla Ukrainy? Reuters: decyzja Bidena w najbliższych dniach

Reuters: amerykańskie drony Gray Eagle dla Ukrainy

Systemy HIMARS dla Ukrainy

Zastępca sekretarza obrony USA Colin Kahl stwierdził, że Ukraińcy zobowiązali się do defensywnego użycia systemu HIMARS, tj. jedynie wewnątrz swojego terytorium. Pytany, czy pomoc nie przychodzi zbyt późno w obliczu rosyjskich postępów w Donbasie, odpowiedział, że "w tej chwili bitwa na wschodzie to skoncentrowany pojedynek artylerii". - Nie sądzę, że dojdzie do załamania się ukraińskiej obrony, ale to wyniszczająca walka i uważamy, że te dodatkowe zdolności dotrą we właściwym czasie i pozwolą Ukraińcom bardzo precyzyjnie uderzać w cele - dodał.