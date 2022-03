Drenaż mózgów w Rosji: młodzi, wykształceni nie chcą żyć w kraju Putina, uciekają za granicę

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ponad miesiąc. Od pierwszego dnia wojny kilka milionów Ukraińców porzuciło swoją ojczyznę, by ratować życie. Poza granicami kraju znalazły się głównie kobiety i dzieci, bo mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat pozostali bronić Ukrainy. Wielu uchodźców znalazło schronienie w Polsce, w Niemczech czy Słowacji.

W tym samym czasie ruszyła zupełnie inna fala migracyjna. Dziesiątki tysięcy Rosjan opuściły swój kraj i udały się tam, gdzie obowiązuje ruch bezwizowy. Na swój nowy dom wybierają Węgry, Gruzję, Turcję czy Armenię. Jak szacuje "The Economist", do drugiego tygodnia marca z Rosji uciekło co najmniej 200 tysięcy osób.