Dowódca ukraińskiej armii: skupiamy się tylko na zwycięstwie

Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny w czasie rozmowie z najwyższym rangą amerykańskich wojskowym generałem Markiem Milleyem przekazał, że dla niego zwycięstwo w wojnie z Rosją to "zniszczenie wroga, który jest na naszej ziemi". Dodał, że choć środowisko operacyjne jest trudne, ukraińska armia "skupia się tylko na zwycięstwie".

Z relacji opublikowanej na Facebooku przez ukraińskie ministerstwo obrony wynika, że gen. Wałerij Załużny odbył w nocy z czwartku na piątek rozmowę telefoniczną z gen. Markiem Milleyem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Milley "zapytał mnie, co dla nas oznacza zwycięstwo. To rzeczywiście ważna sprawa. Dla mnie zwycięstwo to zniszczenie wroga, który jest na naszej ziemi, oraz wyzwolenie wszystkich zajętych przez niego terytoriów" - oświadczył Załużny.