Zwiększenie dostaw amunicji z Korei Północnej do Rosji. Gen. Milley: Czy byłaby to ogromna różnica?

Czy byłaby to ogromna różnica? Jestem co do tego sceptyczny - oświadczył w sobotę w Oslo najwyższy rangą amerykański wojskowy generał Mark Milley. Skomentował w ten sposób informację, że Korea Północna jest w stanie zwiększyć dostawy amunicji artyleryjskiej dla Rosji. Ocenił, że najprawdopodobniej nie zrobi to dużej różnicy na polu walki w Ukrainie.

Generał Mark Milley, który jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA, stwierdził przed spotkaniem dowódców państw NATO, że niedawne spotkanie przywódców Korei Płn. i Rosji Kim Dzong Una i Władimira Putina prawdopodobnie skłoni Pjongjang do dostarczenia Moskwie pocisków artyleryjskich kaliber 152 mm. Dodał jednak, że nie jest jeszcze jasne ile i jak szybko. - Czy byłaby to ogromna różnica? Jestem co do tego sceptyczny – dodał Milley reporterom, którzy z nim podróżowali. Zaznaczył, że chociaż nie chce zbytnio umniejszać północnokoreańskiej pomocy w zakresie uzbrojenia, to wątpi, czy będzie ona decydująca.