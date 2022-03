Doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz: Rosja podejmie kolejną próbę ataku. Za dwa, trzy tygodnie

Według Ołeksija Arestowycza, który jest doradcą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Rosja będzie próbowała skierować swe wojskowe rezerwy do Donbasu, w okolicę Mariupola, oraz - być może - do obwodu charkowskiego i pod Kijów. Ocenił, że może do tego dojść za dwa do trzech i pół tygodnia. W akcji - uznał Arestowycz - mają być wykorzystani ochotnicy z krajów Bliskiego Wschodu, z Abchazji i z Górskiego Karabachu.