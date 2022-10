Doniesienia o "pociągu nuklearnym" zmierzającym w stronę Ukrainy. "Nie należy lekceważyć rosyjskich gróźb"

Nie należy lekceważyć rosyjskich gróźb użycia broni atomowej na Ukrainie - podkreślili we wtorek szefowie MSZ Polski i Niemiec Zbigniew Rau i Annalena Baerbock. Ich zdaniem jednak groźby te to próba szantażu i wywołania przełomu psychologicznego w UE i NATO.

"Nigdy nie należy lekceważyć rosyjskich gróźb"

- My w Polsce uważamy, że nigdy nie należy lekceważyć rosyjskich gróźb. A co do tego, jak zareaguje wspólnota transatlantycka, konkretnie NATO, zapewne zareagujemy adekwatnie do sytuacji - stwierdził szef polskiego MSZ.