Świat Trump: Zełenski mógł zakończyć wojnę już wiele razy Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Donald Trump porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL

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Donald Trump ogłosił w piątek, że USA zawarły z Władimirem Putinem porozumienie, na mocy którego Rosja dostarczy na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. W sobotę odniósł się do tej kwestii podczas rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Zarzucił w sobotę ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że, atakując rafinerie w Rosji, chce przysparzać problemów światu.

Ponadto, według Trumpa, to Zełenski jest winny temu, że wojna cały czas trwa. - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić. Jak dodał, "to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta". - Takiego, który umie zawrzeć porozumienie - podkreślił Trump.

Amerykański prezydent po raz kolejny ocenił, że nie doszłoby do wybuchu wojny w Ukrainie, gdyby sprawował wówczas urząd.

Donald Trump rozmawia z dziennikarzami przed Białym Domem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Aaron Schwartz / POOL