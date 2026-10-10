Trump: Zełenski mógł zakończyć wojnę już wiele razy
Donald Trump ogłosił w piątek, że USA zawarły z Władimirem Putinem porozumienie, na mocy którego Rosja dostarczy na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. W sobotę odniósł się do tej kwestii podczas rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Zarzucił w sobotę ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że, atakując rafinerie w Rosji, chce przysparzać problemów światu.
Ponadto, według Trumpa, to Zełenski jest winny temu, że wojna cały czas trwa. - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić. Jak dodał, "to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta". - Takiego, który umie zawrzeć porozumienie - podkreślił Trump.
Amerykański prezydent po raz kolejny ocenił, że nie doszłoby do wybuchu wojny w Ukrainie, gdyby sprawował wówczas urząd.