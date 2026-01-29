Eksplozje w Kijowie po nocnym "zmasowanym ataku wroga"

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że poprosił Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna. Amerykański przywódca oznajmił, że Putin zgodził się na taką propozycję.

- Z powodu zimna, ekstremalnego zimna - takiego samego, jakie mamy my - osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby nie strzelał do Kijowa i (ukraińskich - red.) miast i miasteczek przez tydzień - powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu. - Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: "Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego". A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił - dodał. Zaznaczył, że Ukraińcy "prawie w to nie uwierzyli".

Seria zmasowanych ataków na Ukrainę

Tej zimy Rosjanie wielokrotnie dokonywali masowych ostrzałów miast i elementów infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej Ukrainy.

Tylko w jednym z takich ataków, w nocy z piątku 23 stycznia na sobotę 24 stycznia, Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego - jak podały ukraińskie siły powietrzne. W Kijowie prawie 6 tysięcy budynków mieszkalnych zostało pozbawionych ogrzewania. Setki tysięcy abonentów pozostało bez prądu w obwodzie czernihowskim.

14 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w energetyce.

Polskie organizacje pozarządowe ogłosiły zbiórkę pieniędzy na generatory prądotwórcze dla Ukrainy. W poniedziałek do Kijowa dostarczono pierwszą partię zakupionych urządzeń.

