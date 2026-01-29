Logo strona główna
Trump "osobiście poprosił" Putina. "Zgodził się". Chodzi o ataki na Ukrainę

Donald Trump
Eksplozje w Kijowie po nocnym "zmasowanym ataku wroga"
Na posiedzeniu swojego gabinetu prezydent USA Donald Trump oświadczył, że przekonał przywódcę Rosji Władimira Putina, aby ograniczył działania przeciwko Ukrainie. Putin miał się zgodzić na to, żeby przez tydzień nie atakować Kijowa i innych ukraińskich miast. Rosjanie, mimo dotkliwego mrozu panującego w Ukrainie, przez ostatnie tygodnie atakowali ukraińskie miasta i infrastrukturę energetyczną.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że poprosił Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna. Amerykański przywódca oznajmił, że Putin zgodził się na taką propozycję.

- Z powodu zimna, ekstremalnego zimna - takiego samego, jakie mamy my - osobiście poprosiłem prezydenta Putina, aby nie strzelał do Kijowa i (ukraińskich - red.) miast i miasteczek przez tydzień - powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu. - Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: "Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego". A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił - dodał. Zaznaczył, że Ukraińcy "prawie w to nie uwierzyli".

Seria zmasowanych ataków na Ukrainę

Tej zimy Rosjanie wielokrotnie dokonywali masowych ostrzałów miast i elementów infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej Ukrainy.

Tylko w jednym z takich ataków, w nocy z piątku 23 stycznia na sobotę 24 stycznia, Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego - jak podały ukraińskie siły powietrzne. W Kijowie prawie 6 tysięcy budynków mieszkalnych zostało pozbawionych ogrzewania. Setki tysięcy abonentów pozostało bez prądu w obwodzie czernihowskim.

14 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w energetyce.

Polskie organizacje pozarządowe ogłosiły zbiórkę pieniędzy na generatory prądotwórcze dla Ukrainy. W poniedziałek do Kijowa dostarczono pierwszą partię zakupionych urządzeń.

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kent Nishimura/PAP/EPA

TAGI:
Donald TrumpUSAUkrainaWojna w UkrainieWładimir PutinPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna RosjiZimaWołodymyr Zełenski
