Trump: spotkam się z Zełenskim

- Rozmawiam z prezydentem (Władimirem) Putinem i on chce zawrzeć układ. Rozmawiam z prezydentem (Wolodymyrem) Zełenskim i on chce zawrzeć układ - mówił Donald Trump w trakcie swojego przemówienia w Davos.

Amerykański lider podkreślił, że dąży do zakończenia wojny w Ukrainie, mimo że "Stany Zjednoczone są bardzo daleko". - Dzieli nas wielki, piękny ocean. Nie mamy z tym nic wspólnego - zaznaczył.

Po zakończeniu przemówienia Trump - jak podał Reuters - oznajmił też, że w czwartek spotka się z Zełenskim.

Wcześniej w swoim wystąpieniu Trump sygnalizował, że do takiego spotkania miałoby dojść w środę.

Ukraińska delegacja w Davos

Wcześniej, we wtorek, Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że nie pojedzie do Davos na Światowe Forum Ekonomiczne, chyba że gotowe do podpisania będą porozumienia z USA dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy.

W środowe południe, przed przemówieniem Trumpa, ukraiński prezydent opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać, że prowadzi spotkanie w formule online poświęcone sytuacji energetycznej w Ukrainie. Szereg ukraińskich regionów i miast mierzy się z problemami spowodowanymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną.

I held a special energy coordination call. Kyiv and the region, Kharkiv and the region, Sumy region, Chernihiv and the region, and Dnipro region are the areas where the situation is currently the most difficult. Repair crews and the State Emergency Service of Ukraine, employees… pic.twitter.com/YHd3wdcXOS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2026 Rozwiń

Na marginesie szczytu w Davos we wtorek ukraińska delegacja, na której czele stoi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, główny negocjator w rozmowach pokojowych Rustem Umierow, spotkała się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

