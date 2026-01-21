Trump: spotkam się z Zełenskim

- Rozmawiam z prezydentem (Władimirem) Putinem i on chce zawrzeć układ. Rozmawiam z prezydentem (Wolodymyrem) Zełenskim i on chce zawrzeć układ - mówił Donald Trump w trakcie swojego przemówienia w Davos.
Amerykański lider podkreślił, że dąży do zakończenia wojny w Ukrainie, mimo że "Stany Zjednoczone są bardzo daleko". - Dzieli nas wielki, piękny ocean. Nie mamy z tym nic wspólnego - zaznaczył.
Po zakończeniu przemówienia Trump - jak podał Reuters - oznajmił też, że w czwartek spotka się z Zełenskim.
Wcześniej w swoim wystąpieniu Trump sygnalizował, że do takiego spotkania miałoby dojść w środę.
Ukraińska delegacja w Davos
Wcześniej, we wtorek, Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że nie pojedzie do Davos na Światowe Forum Ekonomiczne, chyba że gotowe do podpisania będą porozumienia z USA dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy.
W środowe południe, przed przemówieniem Trumpa, ukraiński prezydent opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać, że prowadzi spotkanie w formule online poświęcone sytuacji energetycznej w Ukrainie. Szereg ukraińskich regionów i miast mierzy się z problemami spowodowanymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną.
Na marginesie szczytu w Davos we wtorek ukraińska delegacja, na której czele stoi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, główny negocjator w rozmowach pokojowych Rustem Umierow, spotkała się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
