Świat Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. "Ważne, by skoordynować stanowiska" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa podczas szczytu G7 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa

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Wołodymyr Zełenski przybył we wtorek na szczyt państw G7 we Francji. Tego dnia wziął udział w porannej sesji przywódców na temat Ukrainy. Uczestniczyli w niej przywódcy USA, Francji, Japonii, Kanady, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej.

Na marginesie spotkania Zełenski i Trump przeprowadzili dwustronną rozmowę. Amerykańskiemu prezydentowi towarzyszył sekretarz stanu Marco Rubio, a Zełenskiemu - główny ukraiński negocjator Rustem Umierow.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump na szczycie G7 Źródło zdjęcia: x.com/ZelenskyyUa

Zełenski publikuje zdjęcia

Zdjęcia z rozmowy prezydent Ukrainy opublikował w serwisie X. "To ważne, by zawsze koordynować stanowiska" - napisał Zełenski.

It is always important to coordinate positions.

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Завжди важливо координувати позиції.



🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026 Rozwiń

Trump i Zełenski po spotkaniu

Po zakończeniu sesji prezydent Trump powiedział dziennikarzom, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą. - Rosja straciła ogromną liczbę ludzi, tak samo jak Ukraina - mówił Trump. Zapewnił też, że "zrobi wszystko, co będzie mógł".

Pytany o spotkanie z Zełenskim Trump odparł, że odbył z nim dobrą rozmowę. Dodał, że spotka się z nim również później.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump na szczycie G7 Źródło zdjęcia: x.com/ZelenskyyUa

Ukraiński prezydent przekazał, że jednym z priorytetów Kijowa jest uzyskanie więcej pocisków przeciwlotniczych. "Prezydent Trump potwierdził, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc Ukrainie w ich dostarczeniu" - przekazał Zełenski dziennikarzom.

Jak dodał, "wśród wszystkich członków G7 panowała zgoda, że Rosja nie wygrywa tej wojny".