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Świat

Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. "Ważne, by skoordynować stanowiska"

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Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa podczas szczytu G7
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: x.com/ZelenskyyUa
Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w trakcie szczytu G7 we Francji. Trump zapowiedział, że dojdzie do jeszcze jednego spotkania.

Wołodymyr Zełenski przybył we wtorek na szczyt państw G7 we Francji. Tego dnia wziął udział w porannej sesji przywódców na temat Ukrainy. Uczestniczyli w niej przywódcy USA, Francji, Japonii, Kanady, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej.

Na marginesie spotkania Zełenski i Trump przeprowadzili dwustronną rozmowę. Amerykańskiemu prezydentowi towarzyszył sekretarz stanu Marco Rubio, a Zełenskiemu - główny ukraiński negocjator Rustem Umierow.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump na szczycie G7
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump na szczycie G7
Źródło zdjęcia: x.com/ZelenskyyUa

Zełenski publikuje zdjęcia

Zdjęcia z rozmowy prezydent Ukrainy opublikował w serwisie X. "To ważne, by zawsze koordynować stanowiska" - napisał Zełenski.

Trump i Zełenski po spotkaniu

Po zakończeniu sesji prezydent Trump powiedział dziennikarzom, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą. - Rosja straciła ogromną liczbę ludzi, tak samo jak Ukraina - mówił Trump. Zapewnił też, że "zrobi wszystko, co będzie mógł".

Pytany o spotkanie z Zełenskim Trump odparł, że odbył z nim dobrą rozmowę. Dodał, że spotka się z nim również później.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump na szczycie G7
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump na szczycie G7
Źródło zdjęcia: x.com/ZelenskyyUa

Ukraiński prezydent przekazał, że jednym z priorytetów Kijowa jest uzyskanie więcej pocisków przeciwlotniczych. "Prezydent Trump potwierdził, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc Ukrainie w ich dostarczeniu" - przekazał Zełenski dziennikarzom.

Jak dodał, "wśród wszystkich członków G7 panowała zgoda, że Rosja nie wygrywa tej wojny".

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP
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Tagi:
UkrainaUSADonald TrumpWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieG7
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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