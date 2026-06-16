Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. "Ważne, by skoordynować stanowiska"
Wołodymyr Zełenski przybył we wtorek na szczyt państw G7 we Francji. Tego dnia wziął udział w porannej sesji przywódców na temat Ukrainy. Uczestniczyli w niej przywódcy USA, Francji, Japonii, Kanady, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej.
Na marginesie spotkania Zełenski i Trump przeprowadzili dwustronną rozmowę. Amerykańskiemu prezydentowi towarzyszył sekretarz stanu Marco Rubio, a Zełenskiemu - główny ukraiński negocjator Rustem Umierow.
Zełenski publikuje zdjęcia
Zdjęcia z rozmowy prezydent Ukrainy opublikował w serwisie X. "To ważne, by zawsze koordynować stanowiska" - napisał Zełenski.
Trump i Zełenski po spotkaniu
Po zakończeniu sesji prezydent Trump powiedział dziennikarzom, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą. - Rosja straciła ogromną liczbę ludzi, tak samo jak Ukraina - mówił Trump. Zapewnił też, że "zrobi wszystko, co będzie mógł".
Pytany o spotkanie z Zełenskim Trump odparł, że odbył z nim dobrą rozmowę. Dodał, że spotka się z nim również później.
Ukraiński prezydent przekazał, że jednym z priorytetów Kijowa jest uzyskanie więcej pocisków przeciwlotniczych. "Prezydent Trump potwierdził, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc Ukrainie w ich dostarczeniu" - przekazał Zełenski dziennikarzom.
Jak dodał, "wśród wszystkich członków G7 panowała zgoda, że Rosja nie wygrywa tej wojny".