Bucza jest jednym z tych miejsc w Ukrainie, gdzie od początku wojny trwały starcia. W piątek miasteczko zostało wyzwolone przez ukraińską armię. Szacuje się, że zginęło tam co najmniej 300 osób. - Bez przesady można powiedzieć, że to, co widzimy w Buczy i okolicach, może doprowadzić do takiego wniosku, że Rosja jest gorsza niż ISIS, jeśli chodzi o skalę i brutalność popełnianych zbrodni - powiedział szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.

Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przebywa z wizytą w Warszawie. Podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się do tragicznych doniesień z Buczy - miasteczka położonego w pobliżu Kijowa. Według tamtejszych władz, rosyjscy żołnierze zamordowali ponad 300 mieszkańców miasta. Część ofiar miała "związane za plecami ręce", a strzały "oddano w tył głowy".

"Rosja jest gorsza niż ISIS"

- Masakra w Buczy jest okrucieństwem absolutnie nie do przyjęcia w XXI wieku. Nie należy też zapominać o innych miastach i wioskach w obwodzie kijowskim. One również stały się miejscem zbrodni popełnionych przez armię rosyjską. Bez przesady można powiedzieć, że to, co widzimy w Buczy i okolicach, może doprowadzić do takiego wniosku, że Rosja jest gorsza niż ISIS, jeśli chodzi o skalę i brutalność popełnianych zbrodni - powiedział Dmytro Kułeba w Warszawie.

Kułeba zapewnił, że Ukraińcy nigdy nie zapomną okrucieństwa, którego dopuścili się Rosjanie. - Będziemy zbierać wszystkie dowody. Będziemy pracować ze wszystkimi instytucjami międzynarodowymi, zajmującymi się taką tematyką, po to, żeby zidentyfikować osoby odpowiedzialne i rozliczyć je za to, co zrobiły - dodał szef MSZ.

Głos w sprawie zabrała również towarzysząca Kułebie Mariana Bezuhla, posłanka Rady Najwyższej Ukrainy. - Ja muszę dodać, że w Irpieniu, widziałam jak snajper strzelał do ludzi, którzy byli przygotowywani do ewakuacji. Stanowisko było po prostu przygotowane, a on sobie próbował. Tam było wielu ludzi, a on jednak strzelał. Ale ludzie się nie bali, szli, a nasze wojsko im pomogło. To jest tylko wycinek rzeczywistości. To, co zobaczyliśmy po wyzwoleniu miast to masowe masakry cywilów - dodała Bezuhla.

"Sprawcy zbrodni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności"

Do dramatycznych doniesień z Buczy odniosła się również Ursula von der Leyen. "Jestem przerażona doniesieniami o niewyobrażalnych okropnościach, które dzieją się na obszarach, z których Rosja się wycofuje. Pilnie potrzebne jest niezależne dochodzenie. Sprawcy zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności" - napisała na Twitterze.

Od początku toczyli ciężki walki

W piątek, mer Buczy Anatolij Fedoruk poinformował, że ukraińskie wojska wyzwoliły miasteczko, położone w obwodzie kijowskim. Bucza była jednym z miejsc, w których od pierwszych dni wojny w Ukrainie toczyły się szczególnie ciężkie walki z rosyjskimi wojskami próbującymi okrążyć Kijów. Panowała tam katastrofalna sytuacja humanitarna. Ewakuację miejscowej ludności utrudniali, a nierzadko uniemożliwiali rosyjscy żołnierze, terroryzujący ludność cywilną. W mieście brakowało wody, prądu i żywności. Mieszkańcy byli zmuszeni do ukrywania się przed ostrzałami w piwnicach.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO>>>

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24, Reuters