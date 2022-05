Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba: następny pakiet sankcji UE wobec Rosji musi obejmować embargo na ropę

Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, powiedział szefowi unijnej dyplomacji Josepowi Borrellowi, że następny pakiet sankcji wobec Rosji musi zawierać embargo na ropę. "Podkreśliłem także, że nie ma alternatywy dla przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE" - dodał Kułeba, który o rozmowie z wysokim przedstawicielem UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa poinformował w mediach społecznościowych.

Media: niemiecki rząd popiera planowane embargo na ropę naftową

Przyczyną zwrotu Niemiec jest prawdopodobnie postęp w zmniejszaniu zależności energetycznej od Rosji. Według raportu federalnego ministerstwa gospodarki i ochrony klimatu o postępach w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, od początku wojny na Ukrainie Niemcy znacznie zmniejszyły swoją zależność od rosyjskich surowców. Poczyniono postępy, zwłaszcza w odniesieniu do ropy naftowej i węgla - napisała dpa.

Według raportu, zależność od rosyjskiej ropy spadła z około 35 procent w zeszłym roku do 12 proc. obecnie, a od rosyjskiego gazu z 55 proc. do około 35 proc. Od początku roku zależność od węgla została zmniejszona z 50 procent do około ośmiu procent.