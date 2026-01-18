"Dlatego Ukraina potrzebuje lepszej obrony". Zełenski o rosyjskim ataku

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła serię ataków w Ukrainie. O skutkach jednego z nich poinformował na platformie Telegram mer położonego na wschodzie kraju Charkowa Ihor Terechow. Jak przekazał, "jedna osoba zginęła w rezultacie uderzenie rosyjskiego bezzałogowca w budynek mieszkalny w rejonie chołodnogórskim".
Agencja Interfax-Ukraina - powołując się na władze miasta - podała, że zginęła tam 20-letnia kobieta.
O szczegółach ataku poinformowała również Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), która podała, że oprócz jednej ofiary śmiertelnej, ranne zostały trzy osoby. "Ostrzał spowodował zniszczenia i pożar. Płonął budynek mieszkalny i dach altany o łącznej powierzchni 150 metrów kwadratowych" - czytamy na Telegramie.
Według dowództwa ukraińskich sił powietrznych, w nocy z soboty na niedzielę rosyjska armia używała łącznie 201 bezzałogowców (głównie typów Shahed i Gerbera) do ataków na Ukrainę. 167 z nich udało się zestrzelić.
Zełenski o skali rosyjskich ataków
W niedzielę rano o obecnej sytuacji w Ukrainie i rosyjskich atakach na sektor energetyczny napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. "Sytuacja w systemie energetycznym jest trudna, ale robimy wszystko, aby jak najszybciej przeprowadzić odpowiednie prace naprawcze" - zapewnił.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez prezydenta Ukrainy, ostatniej nocy były atakowane obwody: charkowski, sumski, dniepropietrowski, zaporoski, chmielnicki i odeski. "Dziesiątki osób zostało rannych, w tym dziecko. Do tej pory zginęły dwie osoby. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim" - czytamy.
Zełenski poinformował też, że począwszy od poniedziałku Rosja wysłała przeciwko Ukrainie około 1300 dronów uderzeniowych, 1050 bomb kierowanych oraz 29 pocisków rakietowych różnych typów. "Właśnie dlatego Ukraina potrzebuje lepszej obrony, w tym więcej rakiet dla systemów obrony przeciwlotniczej. Dziękuję wszystkim naszym partnerom, którzy pomagają chronić życie i wzmacniać Ukrainę" - dodał.
Reuters przekazał, że równolegle na skutek ataku ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych w pobliżu Melitpola w obwodzie zaporoskim uszkodzona została infrastruktura energetyczna na okupowanych przez Rosję terenach. Spowodowało to przerwy w dostawach prądu dla 200 tysięcy odbiorców.
Autorka/Autor: kgr/kab
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: t.me/dsns_telegram