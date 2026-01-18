Logo strona główna
Świat

"Dlatego Ukraina potrzebuje lepszej obrony". Zełenski o rosyjskim ataku

W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
Źródło: t.me/dsns_telegram
Dziesiątki osób zostały ranne, a dwie zginęły w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Jedna z ofiar to 20-letnia kobieta z Charkowa. Trudna jest również sytuacja w sektorze energetycznym kraju.

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła serię ataków w Ukrainie. O skutkach jednego z nich poinformował na platformie Telegram mer położonego na wschodzie kraju Charkowa Ihor Terechow. Jak przekazał, "jedna osoba zginęła w rezultacie uderzenie rosyjskiego bezzałogowca w budynek mieszkalny w rejonie chołodnogórskim".

Agencja Interfax-Ukraina - powołując się na władze miasta - podała, że zginęła tam 20-letnia kobieta.

Rosyjski atak na Charków (18.01.2026)
W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
Źródło: t.me/dsns_telegram
W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
Źródło: t.me/dsns_telegram
W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
Źródło: t.me/dsns_telegram
W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
Źródło: t.me/dsns_telegram

O szczegółach ataku poinformowała również Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), która podała, że oprócz jednej ofiary śmiertelnej, ranne zostały trzy osoby. "Ostrzał spowodował zniszczenia i pożar. Płonął budynek mieszkalny i dach altany o łącznej powierzchni 150 metrów kwadratowych" - czytamy na Telegramie.

Według dowództwa ukraińskich sił powietrznych, w nocy z soboty na niedzielę rosyjska armia używała łącznie 201 bezzałogowców (głównie typów Shahed i Gerbera) do ataków na Ukrainę. 167 z nich udało się zestrzelić.

"Nie ma tam już żywego miejsca". Śpią przy drzwiach i już nie wierzą w pokój

"Nie ma tam już żywego miejsca". Śpią przy drzwiach i już nie wierzą w pokój

Tatiana Serwetnyk
Trzy strategiczne kraje, a Putin milczy. Co się stało?

Trzy strategiczne kraje, a Putin milczy. Co się stało?

Tatiana Serwetnyk

Zełenski o skali rosyjskich ataków

W niedzielę rano o obecnej sytuacji w Ukrainie i rosyjskich atakach na sektor energetyczny napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. "Sytuacja w systemie energetycznym jest trudna, ale robimy wszystko, aby jak najszybciej przeprowadzić odpowiednie prace naprawcze" - zapewnił.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez prezydenta Ukrainy, ostatniej nocy były atakowane obwody: charkowski, sumski, dniepropietrowski, zaporoski, chmielnicki i odeski. "Dziesiątki osób zostało rannych, w tym dziecko. Do tej pory zginęły dwie osoby. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim" - czytamy.

Zełenski poinformował też, że począwszy od poniedziałku Rosja wysłała przeciwko Ukrainie około 1300 dronów uderzeniowych, 1050 bomb kierowanych oraz 29 pocisków rakietowych różnych typów. "Właśnie dlatego Ukraina potrzebuje lepszej obrony, w tym więcej rakiet dla systemów obrony przeciwlotniczej. Dziękuję wszystkim naszym partnerom, którzy pomagają chronić życie i wzmacniać Ukrainę" - dodał.

Reuters przekazał, że równolegle na skutek ataku ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych w pobliżu Melitpola w obwodzie zaporoskim uszkodzona została infrastruktura energetyczna na okupowanych przez Rosję terenach. Spowodowało to przerwy w dostawach prądu dla 200 tysięcy odbiorców.

pc

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: t.me/dsns_telegram

UkrainaWojna w UkrainieRosjaKonflikty zbrojne RosjiWojsko rosyjskieWołodymyr Zełenski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica