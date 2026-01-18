"Dlatego Ukraina potrzebuje lepszej obrony". Zełenski o rosyjskim ataku

W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba Źródło: t.me/dsns_telegram

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła serię ataków w Ukrainie. O skutkach jednego z nich poinformował na platformie Telegram mer położonego na wschodzie kraju Charkowa Ihor Terechow. Jak przekazał, "jedna osoba zginęła w rezultacie uderzenie rosyjskiego bezzałogowca w budynek mieszkalny w rejonie chołodnogórskim".

Agencja Interfax-Ukraina - powołując się na władze miasta - podała, że zginęła tam 20-letnia kobieta.

O szczegółach ataku poinformowała również Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), która podała, że oprócz jednej ofiary śmiertelnej, ranne zostały trzy osoby. "Ostrzał spowodował zniszczenia i pożar. Płonął budynek mieszkalny i dach altany o łącznej powierzchni 150 metrów kwadratowych" - czytamy na Telegramie.

Według dowództwa ukraińskich sił powietrznych, w nocy z soboty na niedzielę rosyjska armia używała łącznie 201 bezzałogowców (głównie typów Shahed i Gerbera) do ataków na Ukrainę. 167 z nich udało się zestrzelić.

Zełenski o skali rosyjskich ataków

W niedzielę rano o obecnej sytuacji w Ukrainie i rosyjskich atakach na sektor energetyczny napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. "Sytuacja w systemie energetycznym jest trudna, ale robimy wszystko, aby jak najszybciej przeprowadzić odpowiednie prace naprawcze" - zapewnił.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez prezydenta Ukrainy, ostatniej nocy były atakowane obwody: charkowski, sumski, dniepropietrowski, zaporoski, chmielnicki i odeski. "Dziesiątki osób zostało rannych, w tym dziecko. Do tej pory zginęły dwie osoby. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim" - czytamy.

I thank all our people, all repair crews working around the clock to restore the energy sector after Russian strikes. In every city, in every community, you are restoring light, heating, and water supplies in harsh weather conditions. This is extremely hard work, but it is… pic.twitter.com/axGlRQRn6W — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2026 Rozwiń

Zełenski poinformował też, że począwszy od poniedziałku Rosja wysłała przeciwko Ukrainie około 1300 dronów uderzeniowych, 1050 bomb kierowanych oraz 29 pocisków rakietowych różnych typów. "Właśnie dlatego Ukraina potrzebuje lepszej obrony, w tym więcej rakiet dla systemów obrony przeciwlotniczej. Dziękuję wszystkim naszym partnerom, którzy pomagają chronić życie i wzmacniać Ukrainę" - dodał.

Reuters przekazał, że równolegle na skutek ataku ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych w pobliżu Melitpola w obwodzie zaporoskim uszkodzona została infrastruktura energetyczna na okupowanych przez Rosję terenach. Spowodowało to przerwy w dostawach prądu dla 200 tysięcy odbiorców.

