Dlaczego Rosja straciła w Ukrainie tak wielu generałów? Ekspert wskazuje pięć powodów 

Generałowie, jako najbardziej wykwalifikowani wojskowi, zazwyczaj znajdują się poza bezpośrednim obszarem działań wojennych. Ich strata jest zawsze bardzo kosztowna, dlatego - jak pokazały konflikty w ostatnich dekadach - wojska starają się zapewnić im możliwie duże bezpieczeństwo. Od początku niesprowokowanej inwazji na Ukrainę mija właśnie 48 dni. W tym czasie zginąć miało siedmiu rosyjskich generałów. Kreml oficjalnie nie potwierdza informacji ukraińskiego wywiadu, ale według państw Zachodu są one bardzo prawdopodobne. Ostatni raz w podobnym tempie rosyjscy generałowie ginęli od czerwca 1941 do listopada 1942 roku, kiedy Związek Radziecki toczył ciężkie starcia z III Rzeszą.

Jak to zatem możliwe, że Ukraińcy obecnie z tak dużą skutecznością eliminują najbardziej wykwalifikowanych żołnierzy wroga? Zapytaliśmy o to generała Bogusława Packa, polskiego wojskowego w stanie spoczynku i naukowca. Byłego komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej oraz rektora Akademii Obrony Narodowej.

Przyczyna pierwsza: rozpaczliwe "gaszenie pożarów”

Operacja wojskowa na północy Ukrainy i próba zajęcia Kijowa przez wielu analityków nazywana jest kompromitacją rosyjskiej armii. Żołnierze nie tylko ponosili duże starty, ale też zdarzały się przypadki dezercji; do sieci trafiały również nagrania, na których było widać Rosjan, którzy chodzili po okolicznych domach i prosili o paliwo do swoich pojazdów wojskowych.

- To jednak najwyraźniej się nie sprawdzało. Najwyżsi stopniem wojskowi mieli kolejne sygnały o porzucaniu sprzętu i nieprofesjonalnym zachowaniu żołnierzy, którzy wchodzili w interakcje z ludnością cywilną. Najpewniej właśnie dlatego zdecydowali się pojawiać w niebezpiecznych odcinkach walk, żeby osobiście nadzorować podwładnych i ich motywować do walki - ocenia polski generał.

Przyczyna druga: problemy z łącznością

Przyczyna trzecia: szokująca niefrasobliwość

W czasie obecnej inwazji szokować może fakt, że do podobnej niefrasobliwości dopuścił się jeden z rosyjskich dowódców. Witalij Gierasimow zginął w pobliżu Charkowa we wschodniej Ukrainie niedługo po zakończeniu rozmowy telefonicznej, która była prowadzona przez nieszyfrowaną sieć ukraińską.

- Ukraińcy wiedzieli, kto mówi i gdzie się znajduje. To był wystarczający pakiet informacji do przeprowadzenia skutecznej akcji, która skończyła się wyeliminowaniem generała - przekazuje ekspert w rozmowie z tvn24.pl.

Przyczyna czwarta: ściany mają oczy

Przyczyna piąta: archaiczny sposób zarządzania armią

- W przypadku awarii wniosek o wydanie części zastępczej z magazynu był wysyłany drogą papierową do dowódcy. Stamtąd trafiał często wyżej, do kolejnego zwierzchnika. System był tak niewydolny, że od awarii do wydania części z magazynu mijało czasem kilka dni - mówi wojskowy.

W czasie szkoleń przedstawiciele NATO zwracali uwagę na konieczność skrócenia łańcucha decyzyjnego. Podkreślali, że ciężar podejmowania podstawowych decyzji musi spadać na podoficerów. W wojskach Zachodu to oni - jak mówi generał Pacek - są rzemieślnikami i "mistrzami pola walki", dzięki którym działania następują szybko i skutecznie. W Rosji - jak pokazuje ta wojna - jednak nic do teraz się nie zmieniło:

- Brakuje odpowiedniego systemu dowodzenia, zarządzania polem walki. Dlatego dla zapewnienia szybkiego podejmowania decyzji i ich realizacji na pierwszej linii pojawiają się generałowie i inni wysocy rangą wojskowi. To kończy się tak, że co piąty zabity Rosjanin - według danych Kremla - to oficer. W wojskach NATO jest to nie do pomyślenia - kończy ekspert.