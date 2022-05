"New York Times": Amerykańskie dane wywiadowcze pomagały Ukraińcom zabijać rosyjskich generałów

Stany Zjednoczone przekazywały Ukrainie informacje wywiadowcze na temat ruchów rosyjskich jednostek - napisał "New York Times", powołując się na anonimowe źródła rządowe w USA. Dane te, zdaniem nowojorskiego dziennika, pomagały namierzać i zabijać generałów rosyjskich wojsk okupacyjnych. Po publikacji artykułu rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson podkreśliła w oświadczeniu, że dane nie są przekazywane "z zamiarem zabijania rosyjskich generałów".

Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że na liniach frontu zabito około 12 rosyjskich generałów, a tak wysoka liczba zdumiewa analityków spraw wojskowych - podkreślił "New York Times". Źródła nie ujawniły, ilu z tych generałów zlikwidowano dzięki danym wywiadowczym z USA.

Część utajnionego programu

Pomoc w namierzaniu wysokiej rangi oficerów to część utajnionego programu przekazywania w czasie rzeczywistym informacji wywiadowczych Ukrainie. Dane zawierają też prognozy ruchów rosyjskiego wojska na podstawie amerykańskiej oceny tajnego planu Moskwy dotyczącego działań wojennych w Donbasie na wschodzie Ukrainy - przekazało źródło.

USA skupiały się na przekazywaniu informacji o położeniu mobilnych centrów dowodzenia rosyjskiej armii. Ukraińscy urzędnicy łączyli te dane z własnymi informacjami wywiadowczymi, w tym z przechwyconej komunikacji, by przeprowadzać ostrzały artyleryjskie i inne ataki, w których ginęli rosyjscy oficerowie - wyjaśnił "New York Times".

Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Wrak rosyjskiego śmigłowca w okolicach Makarowa [9.04.2022] Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

"Ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę płynie znacząca ilość danych wywiadowczych"

Administracja USA starała się utrzymać tę sprawę w tajemnicy, by uniknąć prowokowania prezydenta Rosji Władimira Putina do eskalacji. Źródła podkreślają, że przekazywanie danych wywiadowczych uznawane jest za bezpieczną formę wsparcia, ponieważ jest niewidzialna, a przynajmniej można jej zaprzeczyć. Amerykańscy urzędnicy nie ujawniają, w jaki sposób dane są gromadzone, ale według "NYT" do śledzenia ruchów rosyjskiego wojska używano między innymi obrazu satelitarnego.