"NYT": przedstawiciele rosyjskich władz wojskowych rozmawiali o możliwości użycia broni jądrowej w Ukrainie

Przedstawiciele rosyjskiego kierownictwa wojskowego rozmawiali o możliwościach użycia taktycznej broni jądrowej w Ukrainie - podaje "New York Times", powołując się na swoje źródła wśród amerykańskich urzędników. Według dziennika w rozmowach nie uczestniczył Władimir Putin. Jednocześnie Amerykanie podkreślają, że nie dysponują żadnymi sygnałami świadczącymi o przygotowaniach Rosji do użycia broni jądrowej.

Według dziennika "New York Times" rozmowy rosyjskiego kierownictwa wojskowego zaniepokoiły administrację prezydenta USA Joe Bidena , ponieważ "pokazują, jak bardzo Moskwa jest sfrustrowana swoimi porażkami na froncie". "To sugeruje, że zawoalowane groźby Putina o użyciu broni jądrowej mogą być czymś więcej niż tylko słowami" – napisał "NYT".

Dane wywiadowcze na temat rozmów dotarły do amerykańskiej administracji w połowie października. Jak zauważa "New York Times", w tym czasie Moskwa rozpowszechniała "bezpodstawne stwierdzenia", że Ukraina może użyć tzw. "brudnej bomby". Zdaniem dziennika, rozmowy odbywały się w okresie "nasilenia rosyjskiej retoryki jądrowej i niepowodzeń na froncie".

- W dalszym ciągu monitorujemy sytuację najlepiej, jak jest to możliwe i nie widzimy sygnałów, by Rosja przygotowywała się do takiego zastosowania (broni jądrowej - red.) – dodał.