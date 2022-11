Czy da się odciąć Krym? Komandor Maksymilian Dura o dwóch miejscach, które można łatwo kontrolować

Komandor Dura o mostach, które łatwo zerwać

Dodał, że drugi punkt znajduje się niedaleko Chersonia. - To taki przesmyk (szerokości) około siedmiu, ośmiu kilometrów, gdzie są dwie lub trzy drogi, co także można bardzo łatwo kontrolować. W związku z tym jest możliwość odcięcia Rosjan na południu Ukrainy od dostaw z Krymu, a wtedy te drogi naprawdę się wydłużą - stwierdził.

Dura: wojna zmieniła oblicze

Po ponad ośmiu miesiącach okupacji strona rosyjska ogłosiła wycofanie swoich wojsk z prawego (zachodniego) brzegu Dniepru. W piątek władze Ukrainy poinformowały o odzyskaniu kontroli nad Chersoniem. - To pokazuje, że ta wojna rzeczywiście zmieniła oblicze i w tej chwili to Rosja jest stronią broniącą się - ocenił gość TVN24.

Położony na południu Ukrainy Chersoń, główny ośrodek obwodu przylegającego do anektowanego Krymu, był jedynym miastem obwodowym, które udało się zająć Rosjanom po 24 lutego. Doszło do tego w pierwszych dniach inwazji.

Dura: w Rosji jest przyzwolenie na tę wojnę

W ocenie wojskowego nic nie wskazuje na to, by w Rosji miał wybuchnąć "bunt matek". - Wbrew pozorom tam jest pewnego rodzaju przyzwolenie na tę wojnę. Całe społeczeństwo rosyjskie było faszerowane propagandą, że "my jesteśmy wielką armią, która może wszystko" i rzeczywiście to w Rosjanach cały czas jest - tłumaczył.