Członek ukraińskiej obrony terytorialnej o brutalności rosyjskich wojsk. "Nie wytrzymałem 12 nocy fosforu"

Rosyjscy żołnierze, którzy okupowali tereny południowej Ukrainy, strzelali do cywilów z czołgów i helikopterów – opowiada Ihor, członek ukraińskiej obrony terytorialnej we wsi Kyseliwka. Mężczyzna dostał odłamkiem pierwszego dnia okupacji, potem był ranny jeszcze dwukrotnie. Z rodzinnej miejscowości uciekło dopiero, gdy Rosjanie zaczęli ostrzeliwać wieś pociskami fosforowymi. - Pokrywali nimi całą wieś, budynki płonęły jak zapałki, jeden po drugim - wspomina.

Do tej położonej w obwodzie mikołajewskim miejscowości armia agresora wkroczyła 10 marca. Była tu krótko, by 23 marca wycofać się pod naporem wojsk ukraińskich na dalsze pozycje. Wieś znalazła się jednak bezpośrednio na linii frontu i była ostrzeliwana aż do listopada.