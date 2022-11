Agresja Rosji na Ukrainę. Czeska policja postawiła zarzuty jej akceptowania i wspierania 49 osobom

czytaj dalej

Większość przepraszała rodziny ofiar albo zapewniała o miłości do Boga lub najbliższych. Niektórzy twierdzili, że są gotowi na śmierć, inni do końca zapewniali o swojej niewinności. Ale byli i tacy, którzy tuż przed egzekucją zdobywali się na żart albo pospieszali katów i prosili, by "zaczynać już imprezę". Na stronie Departamentu Wymiaru Sprawiedliwości stanu Teksas można znaleźć rejestr ostatnich słów wszystkich więźniów straconych tam od 1982 roku. Pomijając tych, którzy nie mieli nic do powiedzenia.