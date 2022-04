Pacjent szpitala w Czernihowie: razem z żoną przykryliśmy dzieci własnymi ciałami

Gdy w połowie marca w pobliżu jego domu spadła rosyjska bomba lotnicza, 35-letni Ołeksandr bez chwili zastanowienia rzucił się razem z żoną, by własnymi ciałami zasłonić dzieci. Dziś – jak wiele innych ofiar rosyjskiej agresji – leży w szpitalu miejskim w Czernihowie, gdzie lekarze zajmują się jego rozszarpaną nogą. - Byliśmy tu od początku, bez przerwy. Spaliśmy tu, jedliśmy, nie opuszczaliśmy pacjentów ani na chwilę. Nikt nie opuścił szpitala – mówi Stanisław, czernihowski lekarz.

- Syn zareagował od razu, prześcieradłem zatamował krwotok z mojej nogi, usztywnił ją – mówi Ołeksandr. Zapytany o to, skąd 17-latek wiedział, co w takiej sytuacji robić, odpowiada: - Przed rozpoczęciem inwazji jeden z nauczycieli w jego szkole z własnej inicjatywy organizował dla uczniów kursy samoobrony i pierwszej pomocy.

Dwa miesiące w piwnicy. "Nikt nie opuścił szpitala"

Wybite szyby w oknach zastąpiono deskami, część drzwi wewnątrz budynku nosi ślady wpadających do niego odłamków. Lekarze i pacjenci znajdują się w tych częściach szpitala, które otaczają jego zewnętrzne – zdecydowanie bardziej zniszczone – skrzydła.

- Operowaliśmy na korytarzach i w gabinetach, brakowało nam po prostu miejsca, a pacjentów ciągle przybywało. Najpierw zajmowaliśmy się tymi w najbardziej poważnym stanie, a ci z łagodniejszymi objawami musieli czekać – tłumaczy Igor, traumatolog z Czernihowa. Zaznacza, że dopiero 23 kwietnia – niemal trzy tygodnie po wyzwoleniu miasta – mógł wrócić na noc do własnego domu.

"Przywieziono do nas około 40 pacjentów, chwilę później Rosjanie zbombardowali szpital"

- W czasie jednego z ataków grupa pacjentów spacerowała po podwórku szpitala, kilku z nich zginęło razem z naszą koleżanką pielęgniarką – wspomina Igor. - Pewnego dnia w połowie marca wskutek dużego ataku na miasto przywieziono do nas około 40 pacjentów, chwilę później Rosjanie zbombardowali szpital. Nie wiemy, czy zrobili to celowo, czy podejrzewali, że zgromadzi się tu wiele osób – zastanawia się traumatolog. - Myślimy, że chcieli zastraszyć lekarzy, wypłoszyć nas z miasta. Wiedzieli, że jak uciekniemy, dojdzie do prawdziwej katastrofy humanitarnej – wyjaśnia.