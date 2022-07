Doradca Zełenskiego: 12 wyższych rangą rosyjskich oficerów zginęło w Czornobajiwce

Jak podkreślił doradca Wołodymyra Zełenskiego, do tego bilansu należy dodać dziesięciu wyższych rangą rosyjskich oficerów, którzy ponieśli śmierć lub zostali ranni w położonej nieco bardziej na północ Nowej Kachowce. Zniszczono tam "stanowisko dowódcze, magazyn uzbrojenia i kilkadziesiąt jednostek sprzętu wojskowego" - przekazał Ołeksij Arestowycz na Facebooku.

Ukraińscy artylerzyści strzelają do Rosjan z samobieżnej haubicy CAESAR produkcji francuskiej. 8 czerwca 2022 r.

Ukraińscy artylerzyści strzelają do Rosjan z samobieżnej haubicy CAESAR produkcji francuskiej. 8 czerwca 2022 r. Reuters / Forum

"Czornobajiwka przejdzie do historii wojen"

Analitycy komentowali, że agresorzy używają Czornobajiwki, ponieważ nie mają wyjścia, a lotnisko nieopodal Chersonia to jedyne odpowiednie miejsce do przerzucania uzbrojenia z Krymu. Inni twierdzą, że przyczyną utrzymywaia Czornobajiwki przez Rosjan jest, wielokrotnie ujawniana w trakcie tej inwazji "specyfika" rosyjskiego dowodzenia, kiedy przełożony z daleka wydaje rozkaz, a wojskowi muszą go wypełnić.