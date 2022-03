Ukraińcy odcięci przez wojska rosyjskie, wśród nich dzieci z sierocińca. Apel o korytarz humanitarny

Konieczny korytarz humanitarny

- Potrzebujemy pilnie pomocy, by wydostać te dzieci. Konieczne jest utworzenie korytarza humanitarnego, by wszyscy cywile uwięzieni w Chersoniu mogli się wydostać – apeluje Klabukowa. Pani Inna, by wydostać dzieci, skontaktowała się z nawet przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych, liczy na to, że jeszcze we wtorek zostanie zorganizowane wysłuchanie w tej sprawie.