CNN: Setki amerykańskich firm chcą produkować broń dla Ukrainy. Pentagon analizuje oferty

Przywódca Chin Xi Jinping przybył do Hongkongu, by wziąć udział w uroczystościach z okazji 25. rocznicy przekazania przez Wielką Brytanię władzy nad miastem Pekinowi. Xi wziął w piątek udział w zaprzysiężenia nowego przywódcy Hongkongu Johna Lee. Zaznaczył również, że obowiązująca między Chinami kontynentalnymi a autonomicznym miastem doktryna "jeden kraj, dwa systemy" musi "zostać zachowana na długo". To pierwsza od pięciu lat wizyta Xi w Hongkongu, w którym w 2019 roku doszło do masowych protestów przeciwko ingerencji Pekinu w jego autonomię.