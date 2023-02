"Niepokojąca nowa strategia". CNN: rosyjscy skazańcy twierdzą, że resort obrony wysyła ich do walki jako "mięso armatnie"

"Prowadzą mnie na rozstrzelanie. (...) Straciłem tu wielu ludzi. Pamiętaj: nie wysyłaj tu więcej osób. Wystarczy. Tu chcą nas wszystkich zabić" - tak brzmiała ostatnia wiadomość, jaką nagrał w wiadomości dla żony Wiktor Sewalniew. Skazaniec, który odsiadywał karę więzienia za napad z bronią, został wysłany do walki na ukraiński front. Większość jego kolegów zginęła w ataku na fabrykę pod Sołedarem, on przetrwał. Żonie zdążył przekazać, że obawia się, że urzędnicy z rosyjskiego resortu obrony zabiorą go ze szpitalnego łóżka, skąd nagrał ostatnią wiadomość i zabiją go. Kilka dni później jego ciało w zamkniętej trumnie zostało zwrócone kobiecie w Moskwie.