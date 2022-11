Służba Bezpieczeństwa Ukrainy: w wyzwolonym Chersoniu odkryto rosyjską katownię

"Bili męża tak mocno, że cały dom się trząsł"

O torturach, których doświadczyli mieszkańcy Chersonia, opowiedziała Alina, wdowa po Witaliju, który zginął krótko po zatrzymaniu przez Rosjan. - Kiedy zabierali broń, którą ukryliśmy w piwnicy, bili mojego męża tak mocno, że cały dom się trząsł. Moja mama zaczęła krzyczeć. Podeszła do nich z wyciągniętą Biblią i błagała ich. Płakała. Krzyknęłam do niej: "co ty robisz, przecież oni w nic nie wierzą" - mówiła.

- Słyszałam przesłuchanie mojego męża przez ścianę. Słyszałam, jak to robili. A on był psychologiem, próbował do nich przemówić. Próbował zmienić temat, mówił na przykład, że boli go głowa. A oni chcieli od niego wyciągnąć nazwiska dowódców, numery telefonów. Mówili: "powiesz nam wszystko" - relacjonowała mieszkanka Chersonia.