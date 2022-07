Ukraina. Chersoń. Na okupowanych terytoriach działa ruch oporu. "Mogą zająć ziemię, ale nie wezmą ludzi"

BBC podało, że na okupowanych przez Rosjan terenach obwodu chersońskiego działa sieć agentów i informatorów związanych z ukraińskim uchem oporu. Jak dodano, armia może szykować się do dużej kontrofensywy, by odbić ten region.

- Ruch oporu to nie jedna grupa, to opór totalny - powiedział mężczyzna przedstawiony jako Sasza. Udzielił BBC wywiadu w masce zasłaniającej twarz, w pokoju, którego nie można opisać ze względów bezpieczeństwa.

- Powiedzmy, że wczoraj zobaczyliśmy nowy cel, więc wysyłamy to wojsku i w ciągu dnia lub dwóch już go nie ma - dodał Sasza, pokazując niektóre z wielu nagrań z obwodu chersońskiego, jakie codziennie dostaje. Jedno z nich przekazał człowiek, który przejechał obok bazy wojskowej i sfilmował rosyjskie pojazdy wojskowe. Kolejne to nagranie z kamer monitoringu, na którym widać przejeżdżające rosyjskie ciężarówki z literą "Z".

"Nie mogłem po prostu zostać w domu. Nie wiedziałem, co innego mógłbym robić"

Ukraińskiej armii pomaga również Serhij i jego czteroosobowy zespół operatorów dronów, które wlatują nad obwód chersoński, by wykrywać cele dla wojska. Członkowie zespołu to cywile, ochotnicy, a pieniądze na sprzęt zbierają w mediach społecznościowych.

Przed wojną Serhij zajmował się uprawą roślin ozdobnych. Zdecydował się dołączyć do walki o wyzwolenie południa, gdy zobaczył ciała cywilów zamordowanych przez rosyjskich okupantów w Buczy pod Kijowem. - Po tym nie mogłem po prostu zostać w domu. Nie wiedziałem, co innego mógłbym robić lub o czym myśleć, dopóki ta wojna trwa - powiedział BBC.

Praca członków zespołu jest bardzo niebezpieczna. Rosjanie ostrzeliwują ich za każdym razem, gdy wychodzą w teren, ale żadnego nie zabili. - Wiem, że w pewnym stopniu to kwestia przypadku. Ale przynajmniej, jeśli mi się to przytrafi, będę wiedział, z jakiego powodu - powiedział Serhij, wzruszając ramionami.

Partyzanci walczą, by okupacja obwodu chersońskiego nie stała się permanentna. Chcą udaremnić plany przyłączenia tego regionu do Rosji poprzez fałszywe referendum. Rosjanie już wprowadzili na tym obszarze swoją walutę i sieci komórkowe, a poprzez rosyjskie kanały telewizyjne pompują swoją propagandę do ukraińskich domów. Miejscowi dziennikarze uciekli lub przenieśli się do podziemia.