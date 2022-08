Sytuacja w Chersoniu. Mieszkańcy otrzymali zalecenia na wypadek ukraińskiej kontrofensywy

czytaj dalej

Turbina dla rurociągu Nord Stream 1 jest w Niemczech, może być dostarczona do Rosji w dowolnym momencie – oznajmił w środę Olaf Scholz podczas wizyty w firmie Siemens Energy w Muelheim an der Ruhr. Polityk także pośrednio oskarżył Rosję o wykorzystywanie pretekstów do ograniczania dostaw gazu.